Молодая супруга Петросяна похвасталась модной мягкой игрушкой

Татьяна Брухунова в личном блоге сообщила о возвращении в Москву после месяца отдыха в Турции и похвасталась новой китайской игрушкой.

«Пока тренд на Лабубу медленно отмирает, в нашу жизнь приходит он. Я не знаю, кто это, но мне привезла его из Китая подруга», - рассказала Татьяна.

36-летняя мама двоих детей продемонстрировала коробку с игрушкой-сюрпризом и распаковала ее перед камерой. Из упаковки она достала черного мехового зверька, похожего на Лабубу, и он привел ее в восторг, пишет издание Рassion.ru

© Соцсети

«Матерь Божья. Теперь у меня есть Синоно», - радостно заявила Брухунова.

