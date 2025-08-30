Наташа Королева рассказала об отношениях с невесткой

Наташа Королева еще недавно была не в восторге от перспективы принять в семью стриптизершу Анну Волынкину, выступавшую под псевдонимом Мелисса Фокс. Но, как звезда пояснила журналистам, она уважает выбор своего сына и принимает его решения, даже если кто-то считает их спорными, пишет 5 Канал.

Мелисса быстро влилась в семью и охотно помогает по хозяйству. Кроме домашних дел, свекровь и невестка вместе посещают светские мероприятия, фестивали и премьеры.

Когда Архип и Анна поженились. Наташа Королева и Сергей Глушко устроили молодым шикарную свадьбу и вручили ключи от квартиры и путевку на Мальдивы. Спустя некоторое время звездная свекровь оплатила Мелиссе пластические операции.

Поклонники звездной семьи обратили внимание на преображение девушки. Всего за год Анна избавилась от искусственных волос, вызывающих нарядов и яркого макияжа. Образы новоиспеченной жены Архипа стали элегантными и сдержанными.