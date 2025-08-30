Брухунова вышла на связь после сообщений о здоровье Петросяна

Жена Евгения Петросяна вышла на связь в личном блоге после сообщений об ухудшении состояния здоровья 79-летнего юмориста. Татьяна Брухунова сообщила о возвращении в Москву после месяца отдыха в Турции и похвасталась новой китайской игрушкой.

«Пока тренд на Лабубу медленно отмирает, в нашу жизнь приходит он. Я не знаю, кто это, но мне привезла его из Китая подруга», - рассказала 36-летняя Татьяна.

Она продемонстрировала коробку с игрушкой-сюрпризом и сделала распаковку на камеру. Она достала черного мехового зверька, похожего на Лабубу, и не смогла сдержать эмоций.

«Матерь Божья. Теперь у меня есть Синоно», - радостно заявила Брухунова.

Она также продемонстрировала фотографию совместного обеда с Петросяном. Не показывая лиц, она опубликовала фото, на котором запечатлены две тарелки: одна с кашей и свежим огурцом, а вторая с супом.

Ранее сообщалось, что 79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди. Журналисты выяснили, что на фоне гипертонии, которую выявили у юмориста еще несколько лет назад, у него появились сильные боли в груди. Евгений Ваганович также пожаловался медикам на проблемы с дыханием.