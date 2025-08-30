Газманов прокомментировал включение своих песен в школьную программу

Олег Газманов признался, что включение его песен в школьную программу по предмету музыка стало для него знаковым событием. Как сообщает ТАСС, поделился певец убежден, что детям нравится исполнять патриотические песни. В программу вошли композиции «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк».

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное - детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью", - подчеркнул народный артист России.

Газманов рассказал, что после создания проекта «Движение Газманов – Родники» и детского конкурса «Родники дети», он лишний раз убедился, что ребятам действительно нравятся патриотические песни.

«Они не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку. Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине», - резюмировал музыкант.

Ранее, в День Государственного флага России, певец Олег Газманов представил новую композицию под названием «Время героев». По словам артиста, сегодня страна переживает период серьезных испытаний, когда на первый план выходят люди, готовые взять на себя ответственность и защитить Родину.