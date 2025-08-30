Телеведущая Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что пыталась организовать спасение российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на высоте 7200 метров на пике Победы.

Ранее сообщалось, что экстремалка дважды пыталась совершить восхождение в 2025 году. В первый раз она сломала ногу в двух местах, ее эвакуировали вертолетом. Во второй раз она снова сломала ногу, все попытки спасателей эвакуировать ее оказались безуспешными.

Власти Киргизии, после серии неудачных попыток спасти женщину, с помощью мощных беспилотников с тепловизорами проверили место нахождения альпинистки и выяснили, что Наговицина не подает признаки жизни.

«Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя», — подчеркнула Боня.

Блогер уточнила, что ей не удалось оплатить спасательный вертолет «по непонятным причинам».