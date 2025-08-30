Гузеева рассказала о созависимости

Лариса Гузеева в личном блоге выложила короткое видео из гримерной. За шиворотом артистки пригрелась ее собачка по кличке Жужа.

Телеведущая рассказала, что пушистый член семьи никак не хочет с ней расставаться, пишет Womanhit.

«Может быть, вы подскажете, что делать. Вот мы за лето стали созависимыми. С собачкой что делать? Не отпускает меня ни на одну секунду, хочет быть все время рядом. Прямо не знаю, как работать. Жужа, а, Жужа? Так же нельзя, созависимая ты моя», - ласково обратилась к питомице Лариса Андреевна.

Также артистка обратила внимание на то, что она вернулась к прежнему цвету волос

«Я перекрасилась. А то прямо все умирали, что я блондинка», — сказала ведущая.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что критично относится к своей внешности и возрастным изменениям. Тем не менее она не считает, что ей нужно усиленно работать над собой — по словам артистки, у нее нет необходимости ежедневно публиковать фотографии, ведь она состоялась в другом.