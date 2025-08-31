Жена Брюса Уиллиса ответила на обвинения после интервью о деменции актёра

Эмма Хеминг вновь откровенно рассказала о том, как непросто живётся семьям, которые сталкиваются с деменцией близкого человека. Супруга Брюса Уиллиса призналась, что тяжёлым испытанием становится не только сама болезнь, но и реакция окружающих.

47-летняя актриса поделилась, что после её интервью Диане Сойер для спецвыпуска ABC News «Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие» на неё обрушилась волна критики. В беседе она сообщила, что сейчас 70-летний актёр живёт отдельно от семьи — ради лечения и безопасности.

По словам Хеминг, сильнее всего ранят не медицинские сложности, а осуждения со стороны людей, которые не понимают, что значит ухаживать за человеком с лобно-височной деменцией.

Она отметила, что ухаживающим приходится сталкиваться с чужими мнениями и критикой. Актриса подчеркнула, что у людей, не прошедших через это, нет права судить тех, кто каждый день заботится о больных.

Её обращение нашло отклик у тысяч подписчиков: многие поблагодарили Эмму за честность и за то, что она стала голосом для тех, кто изо дня в день борется за жизнь и достоинство близких.

