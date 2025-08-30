«Бери больше»: Рудковская дала Булановой актуальный совет
Татьяна Буланова вновь на гребне волны популярности. Зрительского внимания добавила исполнительнице ее подтанцовка. Татьяна призналась, что ее концертный график расписан на полгода вперед.
Танцоры Булановой выходят вместе с ней на красные дорожки.
«Это же уникальный случай, когда танцевальный коллектив ходит вместе с артисткой. Она – уникальная. Певиц у нас много, а влететь в топы смогла только одна», - сказала Яна.
Рудковская считает, что Буланова должна пользоваться моментом и поднять гонорары пишет «Московский Комсомолец».
«Это реальный успех. Бери больше: это твой год, Тань», - заявила Рудковская.
Буланова возражать не стала.
«Хорошо, не хотела, но буду», - сообщила певица.
Напомним, что Татьяна Буланова в последнее время действительно стала объектом повышенного внимания зумеров (поколения, родившегося с середины 1990-х до начала 2010-х годов). Особую популярность приобрели танцоры артистки, чьи видео с «энергосберегающей» хореографией на концертах певицы завирусились в социальных сетях.