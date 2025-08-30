Аккаунт Галич вновь взломали киберпреступники

Ида Галич сообщила, что ее аккаунт с семью миллионами подписчиков опять украли мошенники. Совсем недавно подобная неприятность уже случалась, и вот злоумышленники добрались до нее снова, пишет СтарХит.

«Какие крысы! И им же никто ничего не сделает. Какое хамство. Имейте совесть! Конкретно в моем случае это выглядит как чей-то заказ. Денег срубить уже не получится. Никто не поверит. Искали что-то в переписках, типа нюдсов. Не нашли. Решили продать. Кто-то решил покошмарить молодую мамочку. Товарищи, побойтесь Бога, мне пока и без вас периодически жестко! Отстаньте!» — написала блогер.

Несколько позднее Галич выложила скрин, где мошенники на английском просят написать им, если она захочет вернуть свой аккаунт.

«Какие-то публичные переговоры, получается. Я не могу, у нас газики. Мне некогда!» — написала звезда соцсети.

Ранее Ида Галич призналась, что собирается выйти из декрета. Месяц назад она стала мамой во второй раз, но сидеть дома больше не хочет.