Успенская высказалась о своем отношении к мату

Любовь Успенская за кулисами своего юбилейного шоу в концертном зале «Москва» ответила на вопрос журналистов о том, как она относится к обсценной лексике. Королева шансона призналась 5 Каналу, что положительно.

«Бранная речь настолько помогает жить», — призналась певица.

Напомним, что, согласно законодательству Российской Федерации, в общественных местах матом ругаться нельзя. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Успенская отменила часть концертов из-за скандала с пропажей дочери

Ранее сообщалось, что концерты группы «Ленинград» в Новосибирске оказались под вопросом. Общественники потребовали запретить выступления из-за мата, который использует Шнуров на сцене. В итоге музыкант решил заключить дополнительное соглашение к договору и подписать гарантийное письмо.