Алла Пугачева - гражданка России. Примадонна может в любой момент вернуться на родину.

Леонид Дзюник напомнил, что певицу никто не выгонял из страны, и претензий у правоохранительных органов к ней нет, пишет Аиф

«Пугачева - русская женщина, она родилась, жила в России, здесь получила все. Ее никто из России не выгонял. И, в принципе, назад ей дорога не закрыта. У нее есть гражданство, начисляется пенсия», - объяснил продюсер.

Что касается творческой деятельности Аллы Борисовны, то вопрос пока открыт.

«Сможет она добиться прощения у русского народа, тогда, наверное, и концерты ее возможны. Если она сможет склонить голову, то русские люди очень добрые, сердобольные, готовы любого человека принять и простить. Если они увидят, что покаяние ее искреннее, и что она рванула за мужем, не подумав о том, что будет дальше… Таким образом возможно ее возвращение», - уточнил Дзюник.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в начале 2022 года. С тех пор она выпустила несколько композиций, которые получили низкие оценки от критиков и не нашли интереса у россиян.