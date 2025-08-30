Пригожин резко ответил Садальскому

Станислав Садальский в микроблоге обрушился на представителей российского шоу-бизнеса. Он назвал музыку Николая Баскова «драной попсой», а самого певца «сытым попрошайкой». Досталось и Валерии. Садальский заявил, что певица утратила популярность и не собирает залы.

Иосиф Пригожин ответил Садальскому, назвав слова актера о профессиональных и человеческих качествах артистов некорректными. Его слова приводит издание «Абзац».

«Так много специалистов в области критики развелось. Мне все равно, что он говорит. Он талантливейший актер, я его в детстве запомнил по роли Кирпича в фильме “Место встречи изменить нельзя”, ничего другого яркого я не знаю. Я бы мог тоже дать ему оценку – актер хорош настолько, насколько хороша его последняя работа. У Валерии недавно прошли концерты в Чите, Иркутске и других городах, за месяц билетов уже не было», — сказал продюсер.

Пригожин посоветовал Садальскому «почаще смотреться в зеркало и оценивать, что стоит за ним».

Садальский обрушился с критикой на «Новую волну»

Ранее Станислав Садальский раскритиковал «Новую волну» с участием звезд российского шоу-бизнеса в Казани. В Telegram-канале актер возмутился репертуаром и «халтурными выступлениями» артистов и назвал фестиваль «позорищем».