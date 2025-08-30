Модель Мария Ковальчук получила судебный иск за клевету

В адрес украинской модели Марии Ковальчук, которую покалечили на вечеринке в Дубае, и ее матери Анны подали судебный иск по факту публичной клеветы. Об этом рассказала одна из участниц той вечеринки Милена Долганова.

Пятеро молодых людей, которые находились на мероприятии, опровергают заявления Ковальчук о том, что они причастны к увечьям модели. Они собираются доказать свою невиновность.

— Я вышла с предложением о том, чтобы не подавать судебный иск. Дала понять, что закон на нашей стороне, это они нарушают его своими высказываниями и понесут за это ответственность. Но к мирному разговору они, видимо, не готовы. Окей, значит будем действовать через суд, — передает слова Долгановой Starhit.

Участники подали иск в трех странах — ОАЭ, Норвегии и Украине, так как эти государства связаны с событиями по разным причинам.

Ранее Мария Ковальчук призналась в своих социальных сетях о том, что лгала в интервью журналистке Ксении Собчак, когда рассказывала о произошедшем.

Также она опубликовала в личном блоге фотографии из больницы, где восстанавливалась после инцидента. На снимках видно, что на лице у модели большой шрам.