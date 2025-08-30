Народная артистка Украины трогательно высказалась о России

Народная артистка Украины Таисия Повалий, королева русского шансона, празднует 55-летие работы на сцене. Певицу лишили государственных наград и званий за поддержку России, в ответ она заявила о принятии Москвы в качестве своей новой родины.

«Мы ведь родились на Украине, Люба (Любовь Успенская. – Прим. ред.) в Киеве, а я в Киевской области. И очень приятно, что мы нашли свою родину, мы вернулись к нашей матери, потому что мы родились в советское время. И в этот сложный период в мире мы находимся с Россией, с нашей дорогой Родиной… Мы утвердили с Любовью, что мы здесь навсегда», – сказала журналистам 5-tv.ru Повалий.

Находясь за кулисами во время юбилейного концерта Любови Успенской в КЗ «Москва», Повалий отметила символичность их совместного исполнения песни «Берега» – композиции о жизненных поворотах. По словам артистки, эта песня приобрела особое значение в контексте ее личной истории.

Переехавшая в Россию Таисия Повалий купила дом в ипотеку

Поддержка Российский Федерации со стороны певицы привела к серьезным последствиям: киевские власти лишили ее всех государственных наград и званий, а многие бывшие соотечественники объявили предательницей. Наиболее болезненным стало отречение собственного сына Дениса, оставшегося на Украине. В настоящее время артистка постоянно проживает в Москве, где продолжает свою творческую деятельность.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, почему в Госдуме разнесли Шнурова за отказ пожертвовать на СВО.