Успенская рассказала, что думает об избраннике дочери

Любовь Успенская заявила, что ее дочерь Татьяна Плаксина в личной жизни сделала не лучший выбор. Королева шансона считает, что молодой человек дочери Никита Плотников не соответствует уровню ее наследницы.

По ее мнению, Никита и Татьяна очень разные люди и не подходят друг другу, пишет 5 Канал.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — заявила Успенская.

СМИ писали, что Плотников младше Плаксиной на девять лет. Молодой человек имеет задолженность по решению суда — 1,2 миллиона рублей за некачественный ремонт квартиры, из которых 500 тысяч еще не выплачены заказчику.

Когда журналисты задали вопрос о возможной свадьбе, Любовь Залмановна попросила не обсуждать этот вопрос.

Ранее дочь Любови Успенской призналась, что познакомилась с возлюбленным в соцсети.