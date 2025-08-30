Петросяну потребовалась срочная помощь медиков

Евгению Петросяну потребовалась срочная помощь врачей. 79-летнему юмористу стало плохо, он пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

Как пишет life, артисту предписано полностью отказаться от физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций, включая концертную деятельность.

Весной Евгений Ваганович попадал в клинику с кишечным кровотечением. Теперь выявлены осложнения с сердечно-сосудистой системой, гипертонический криз на фоне ранее имевшейся гипертонии.

Ранее стало известно, что поликлиника, к которой прикреплен Петросян, не может с ним связаться. Сообщалось, что в медицинском учреждении пытаются записать его на диспансеризацию.