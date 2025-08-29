Цекало прокомментировал иск бывшей жены по поводу алиментов

Сегодня в Сети появилась информация, что Виктория Галушка подала в московский суд иск к Александру Цекало с требованием взыскать алименты на содержание их двоих детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила. Попытка оказалась безуспешной — сообщалось, что суд отклонил жалобу якобы из-за некорректного оформления документов.

© Super.ru

В разговоре с Super Цекало рассказал, как обстоят дела на самом деле. Он отметил, что регулярно платит алименты и, более того, оставил детям дом на Рублёвке. Правда, Галушка продала его, после чего увезла наследников «скитаться» по Европе.

Все алименты исправно оплачиваются. Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у неё не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублёвке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьёзным стрессом для их психики — Александр Цекало в разговоре с Super.

Сейчас, по словам Александра, экс-супруга не даёт ему видеться с детьми, хотя он и его нынешняя жена Дарина открыты к общению и всегда рады им в своём доме.

Сейчас мне не дают возможности видеться с детьми. Я же остаюсь любящим отцом, и наш дом с Дариной всегда открыт для Саши и Миши — у них есть свои комнаты и всё необходимое. Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно — Александр Цекало в разговоре с Super.

Напомним, Цекало и Галушка обручились в 2008 году, и их брак продлился десять лет. В 2019 году продюсер переехал в США, где женился на художнице Дарине Эрвин.