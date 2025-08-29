Билан рассказал о слабости, разрушающей его здоровье

Дима Билан разоткровенничался о своих слабостях. Уже много лет певец страдает от пагубной привычки, но пока никак не может избавиться от вредного пристрастия.

© Global look

«Мои слабости… Во-первых, курение вредит здоровью. Это моя слабость, да, больше 20 лет», — поделился артист с журналистами Super.

Дима несколько раз бросал курить, однако каждый раз возвращался к сигаретам.

«Сейчас вот стою на перепутье», — сказал Билан.

Фанаты были поражены, узнав о несовершенствах кумира. «Боже, я не верю, что Дима Билан курит, да такого быть не может, он же порядочный мужчина, явно бред несет», «Не знала, а выглядит прекрасно», «А еще Полина Гагарина дымит как паровоз. Вроде голоса шикарные и курение им не мешает совсем», — прокомментировали эту новость поклонники певца.

