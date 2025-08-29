Украинская певица Настя Каменских ответила на критику из-за русских песен

Певица Настя Каменских ответила на упрёки в свой адрес за исполнение песен на русском языке. Об этом она высказалась на концерте в Майами.

«Не имеет значения, какого цвета твоя кожа и на каком языке мы общаемся. Существует лишь один язык, который способен объединить всех людей на планете. Знаете, какой это? Это язык любви», — сказала артистка со сцены.

Она добавила, что любовь — это самое важное чувство в мире.

В августе Каменских дала концерты в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. В программе звучали её хиты на русском, среди них — «Это моя ночь», «Красное вино» и «Попа как у Ким».

Каменских родилась в Киеве, но часто выступала в России. В 2022 году она осудила спецоперацию и больше не приезжала в РФ.