Рэпер Тимати опубликовал фотографию с антивоенной инсталляцией

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) удалил свое сообщение в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о поездке на берлинский музыкальный фестиваль Keinemusik. На это обратил внимание Telegram-канал VIP-РАДАР.

Тимати посетил фестиваль 23 августа. Всего концерт собрал более 60 тыс. зрителей. После поездки артист опубликовал 19 фотографий, на одной из которых позирует на фоне 14-метровой инсталляции, изображающей антивоенный знак пацифик.

Через некоторое время публикация исчезла.

Недавно судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с Тимати долгов за коммунальные платежи и пеней по ним. По данным ТАСС, материалы попали приставам от одного из мировых судей Москвы. Из документов следует, что артист просрочил оплату задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, включая пени.