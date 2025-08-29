Ида Галич иронично ответила взломщикам, перехватившим ее аккаунт

Злоумышленники не дают Иде Галич спокойно проводить время с маленькой дочкой. Сегодня знаменитость сообщила, что ее аккаунт был взломан и выставлен на продажу. Блогерша сталкивается с такой проблемой уже во второй раз.

© Global look

«Аккаунт снова не у меня. Я вас прошу — ничего не переводите, по ссылкам сомнительным не переходите! <…> Какие крысы! И им же никто ничего не сделает. Какое хамство. Имейте совесть!» — возмутилась Ида.

Чуть позже Галич обнародовала короткое обращение, полученное от киберпреступников: «Ида, напиши мне, если хочешь вернуть аккаунт!» Однако блогерша не стала дерзить в ответ, а отделалась шуткой, сославшись на занятость: «Какие-то публичные переговоры, получается… Я не могу, у нас газики. Мне некогда!» Фолловеры оценили шутку Галич, которая развеяла напряжение.

А еще сегодня Ида впервые показала лицо дочки. Ведущая поделилась снимком, сделанным в день выписки. Подписчицы быстро выявили, на кого из родителей больше похожа девочка.