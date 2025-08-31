Гордон добилась опровержения слухов об интимной связи с Товстиком

Бурный роман замужней Полины Дибровой с женатым бизнесменом Романом Товстиком обернулся сразу двумя громкими разводами. Предприниматель решил уйти от супруги Елены, подарившей ему шестерых детей.

© Соцсети

Интересы женщины в бракоразводном процессе представляет адвокат Катя Гордон. Она утверждает, что взялась бесплатно помогать экс-возлюбленной Товстика из-за несправедливости происходящего.

Неожиданно Гордон и сама оказалась в центре скандала. В СМИ появилась информация о том, что юрист якобы вступила в интимную связь с Романом. Утверждалось, что искра вспыхнула после съемок в телевизионном шоу.

Позже Кате удалось добиться опровержения этой новости в первоисточнике. Главред издания, распространившего фейк, лично принесла извинения адвокату, объяснив, почему доверилась ненадежному инсайдеру.

«Она сказала, что плотно работает с этим человеком и поэтому доверилась ему. Я считаю, что должна быть ужесточена уголовная ответственность по отношению к таким провокаторам, как эта дама», — рассказала о примирении Гордон.

Подобные люди, как считает Катя, должны нести ответственность по закону. Этого она намерена добиваться в дальнейшем.

Гордон раскрыла подробности скандала с Дибровой и Товстик

Юрист выразила радость из-за того, что смогла оперативно урегулировать конфликт со СМИ. «А качество работы пиара Полины Дибровой и лже-адвоката Зловинского вы теперь видите все. Жизненные принципы соответствуют методам работы», — заключила Гордон, имея в виду под «Зловинским» Александра Добровинского, участвующего в бракоразводном процессе Дибровых.