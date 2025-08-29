Волочкова осудила Борисову за подарок дочери

Дана Борисова ошарашила общественность подарком, который она презентовала дочке по случаю 18-летия. Ведущая оплатила Полине комплекс хирургических операций: девушке увеличили грудь, а также скорректировали талию и ягодицы.

© globallookpress.com/соцсети

Жест Борисовой вызвал волну возмущения и негодования в Сети и за ее пределами. Дану осудили не только интернет-пользователи, но и ее коллеги по цеху.

Так, балерина и светская львица Анастасия Волочкова высказалась об этой нашумевшей истории.

«Я думаю, что это полная дичь. Потому что я вообще считаю, что когда женщина вмешивается в природу, операции, все дела, природа потом начинает мстить за это», — поделилась своими размышлениями Анастасия с журналистами «Звездача».

Артистка балета отметила, что не хочет никого осуждать, однако поступок Борисовой она не одобряет и вообще считает всю эту историю странной.

В конце прошлой неделе Полина вышла на связь после пластики. Девушка рассказала о своем состоянии после хирургических вмешательств и описала, каким процедурам подверглось ее тело.