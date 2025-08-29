Долина рассказала, как отметит юбилей: «Будет звездопад»

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как отметит свой юбилей. О планируемом торжестве она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Долиной, 70-летие она встретит на сцене творческим вечером «В кругу друзей» 10 сентября в Кремле.

«Там действительно будет звездопад. Будет много премьер», — пообещала артистка.

В концерте примет участие хор Музыкальной академии Долиной, большой оркестр «Русская филармония» и ее коллектив «Долина бэнд». Артистка пообещала, что сменит на сцене множество костюмов.

Недавно Лариса Долина поддержала своего коллегу Филиппа Киркорова на полях фестиваля «Новая волна» в Казани.

Киркоров на выступлении в Казани упал со ступеней — реквизита, по которому должен был взбираться на сцене. Долина призналась, что сама боится падения.