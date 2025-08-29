Волна популярности, взлетевшие гонорары и долги мужа: как живет Буланова

Певица Татьяна Буланова стала популярна среди молодежи вслед за Надеждой Кадышевой. Как сообщает Life.ru, теперь график концертов расписан, а цены на билеты взлетели в разы, однако артистке действительно очень нужны деньги.

Волна популярности

Хайп начался с ее выступления на фестивале, которой прошел в июле в ДК «Кристалл» — одной из самых популярных среди молодёжи площадок. Настоящий фурор среди молодежи произвели главные хиты Булановой «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Подтанцовка певицы с тот же момент стала мемом из-за «расслабленных» движений. Видео с ними начали собирать миллионы просмотров.

Оценив успех, руководство ДК «Кристалл» сразу пригласило Буланову и на следующий музыкальный фестиваль.

Выступления каждый день

На фоне популярности звезда 90-х в разы увеличила количество выступлений — концерты будут идти едва ли не каждый день до февраля 2026 года. При этом на некоторые выступления уже не купить билетов, а некоторые из них стоят уже по 64 тысячи рублей.

Когда концертов нет — Буланова работает на корпоративах. Певица готова выступать 20 минут за 800 тысяч рублей, 40 минут — за 1 млн рублей и 60 минут — за 1,5 млн рублей. Однако, не исключено, что деньги уходят на долги ее молодого мужа Валерия Руднева.

Долги молодого мужа

Буланова вышла замуж за Валерия Руднева в 2023 году. Она старше избранника на 19 лет. По ее словам, она встретила его в конце 2019 года — их познакомила певица Анна Семенович. К тому моменту певица пережила уже пару разводов и успела вырастить двух сыновей — Александра от брака с продюсером Николаем Тагриным и Никиту, которого родила от футболиста Владислава Радимова.

Руднев — бывший профессиональный теннисист. Сейчас у него бизнес в сфере ресторанов и доставки еды, однако дела идут не так хорошо. Недавно ФНС включили его в негативный реестр как учредителя юрлиц, исключенных из ЕГРЮЛ по инициативе ведомства с долгами перед бюджетом. Четыре компании ликвидированы из-за недостоверно указанного юридического адреса: алкомагазины, столовые, кофейни и рестораны. Другая фирма сейчас банкротится из-за долга в размере 9 млн рублей.

На данный момент у Валерия Руднева остаются два ресторанных предприятия: «ББ-Галерея» и «ББ-Мясницкая». Первое должно банку-кредитору 9,5 млн рублей. Второе не публикует доходы, работая по УСН. Кроме того, на самом Рудневе висит долг в 13 млн рублей — просроченные кредиты и долги по проигранным судам.

Сколько зарабатывает Буланова?

У Булановой есть ИП с основным видом деятельности «Организация обрядов». Если уверить утечкам данных за 2021 год, за этот период она могла заработать более 3 млн рублей. В 2019 году — около 2 млн рублей. Таким образом, для погашения долгов мужа ей нужно серьезно экономить. Сейчас доходы могли возрасти в разы, однако достоверной информации по ним нет.

Также артистка владеет долей в китайском ресторане San Si — основным собственником является Иван Кукарских, основатель ресторанного синдиката Lucki Group. Пока там лишь расходы: убыток в 16 млн рублей по итогам 2024 года. В Петербурге и Москве у Булановой есть элитная недвижимость, а в Ленинградской области она владела двумя особняками. Второй у нее остается до сих пор — дом в одном из поселков Шлиссельбурга.