Названо имя самого богатого артиста в мире

Американский рэпер и продюсер Шон Картер, известный под псевдонимом Jay Z, признан самым богатым музыкантом в мире. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние музыканта и супруга артистки Бейонсе достигло 2,6 миллиарда долларов, что позволило ему опередить в списке певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов. Отмечается, что Картер стал первым в истории рэпером, который преодолел отметку в один миллиард долларов.

Известно, что Jay Z является совладельцем венчурного фонда Marcy Venture Partners. Помимо этого, ему принадлежит компания Roc Nation. Артист также инвестировал в компании Uber, D'Usse и Armand de Brignac, акции которого в итоге продал концерну Moët Hennessy.

Ранее Jay Z и его супруга Бейонсе пожаловались на угрозы расправой в социальных сетях. Рэпер заявил, что публичные обвинения в насилии над несовершеннолетней девушкой спровоцировали волну ненависти в его адрес. По словам музыканта, комментаторы желали ему оказаться в тюрьме, а потом в аду.