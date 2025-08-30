Выяснилось, почему Киркоров решил перевезти детей из школы ОАЭ в Россию

Российские знаменитости активно готовятся к 1-му сентября. Многие из них планируют лично отвести своих наследников на школьников линейку. О том, как проходят звездные сборы к школе, выяснили корреспонденты «МК».

У Филиппа Киркорова в этом году случится знаменательное событие. Поп-король решил перевезти детей в Россию. Здесь с 1-го сентября Алла-Виктория и Мартин будут учиться. Напомним, что последний год дети поп-короля жили и учились в Дубае. Впрочем, жить вдали от дома оказалось не слишком просто: скучали по дому и звездному отцу. Именно по этой причине 1-го сентября они пойдут в одну из столичных школ. Филипп планирует отвезти их на школьную линейку лично.

Киркоров в шоке от поведения наследницы

Киркоров заявил, что собирает детей к школе их крестная. Все необходимые принадлежности уже куплены. Правда, на вопрос, хотят ли его дети в школу, на лице Филиппа появилась улыбка.

- Ой, прямо мечтают, прямо мечтают, - иронично ответил Филипп. – Очень хотят.

Дочь актрисы Анны Хилькевич Анна-Мария в этом году пойдет в первый класс. Артистка тоже планирует проводить девочку в школу лично. Сейчас звезда уже активно занимается подготовкой ребенка к 1-му сентября. Например, недавно она побывала на школьном собрании. Ради этого даже сбежала со съемок пораньше.

- Буду знакомиться с учительницей, - объяснила Анна.

Дочь Хилькевич пойдет в одно из престижных учебных заведений Подмосковья. Эту же школу посещает и старшая дочь звезды.

Алла Довлатова тоже готовится к 1-му сентября. Ее младшая дочь пойдет во второй класс.

- У меня уже четвертый ребенок идет в школу, поэтому ничего нового для меня нет, - объяснила Алла. – В ближайшие дни докупим тетрадки, книжки. Сейчас просто в этом плане: все можно купить на маркетплейсах, в телефоне. Сегодня учитель прислала список того, что нужно для школы. Буду ориентироваться на него. Новую форму и портфель мы, кстати, пока тоже не покупали. Мы живем на даче. Как вернемся домой, так все и купим.

Алла говорит: дочка сильного желания пойти в школу не проявляет. В этом плане она похожа на звездную маму.

- Нет, конечно, не хочет, - улыбается актриса. – Вспоминаю себя: я школу недолюбливала. Хотела пойти туда только для того, чтобы встретиться с друзьями. А сейчас школа - это моя дисциплина. Надо рано вставать, возить ребенка к первому уроку, а мне, как человеку творческому, хочется поспать, отдохнуть подольше.

В первый класс в этом году отведет свою дочь Анну Сергей Лазарев. Для сына Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергея тоже впервые прозвучит школьный звонок. Мальчику совсем недавно исполнилось семь лет. Гранит науки начнет грызть и сын Дмитрия Маликова Марк. Предполагается, что он будет посещать тоже учебное заведение, где учатся дети Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Марии Кожевниковой и других звезд.

У Леры Кудрявцевой в этом году 1-го сентября двойной праздник. В школу пойдут ее дочь Машенька и внук Лев, которые, как известно, одногодки. На недавнем фестивале в Казани Лера рассказала журналистам, что уже купила ранец и школьные принадлежности.

Лера говорит, что старается развивать дочку разносторонне. Она занимается гимнастикой, бальными танцами, игрой на фортепиано, а также изучает английский язык.

- Еще Маша очень любит рисовать, - рассказала Лера.

Лера надеется, что в школе дочке будет просто. Потому как она три года ходила в детский сад как раз при гимназии.

К слову, недавно в школе было родительское собрание. Его посетил папа Маши, хоккеист Игорь Макаров. И выложил фотографию в социальных сетях.

Сын Анны Калашниковой пойдет в четвертый класс. Анна решила перевести его в онлайн школу.

- Нами было принято такое решение, потому что недавно сын перенес операцию на носу и ему сейчас нужно быть в щадящем режиме, - объяснила Анна.

По словам Калашниковой, в онлайн школе к обучению тоже предъявляют серьезные требования. Единственное послабление – к школьной форме.