Психолог оценил вероятность развода Пугачевой и Галкина*
Психолог Кирилл Липский в Разговоре с Рамблером ответил на вопрос о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина* из-за высказанных певицей адрес ее супруга обвинений в вынужденном отъезде семьи из России.
Об обвинениях Пугачевой в адрес Галкина* ранее сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения артистов. По словам собеседника канала, несмотря на «гармонию» в социальных сетях, певица неоднократно указывала супругу на его ответственность во всем происходящем в их семье. Пугачева хотела, чтобы дети учились в России, однако это стало физически невозможно — возвращение нереально из-за внимания прессы, критики соотечественников и возможного задержания Галкина*.
Маловероятно, что данные обвинения Пугачевой в адрес Галкина* сами по себе приведут к их разводу. Но эти обвинения являются мощнейшим симптомом и катализатором тех процессов, которые уже давно идут внутри системы под названием «брак Пугачева – Галкин*». Их отношения можно представить не как романтический союз двух людей, а как совместный проект, в котором у двух сильных личностей имеется свое творческое наследие, своя история, свой публичный образ, а также финансовые империи и огромная армия поклонников. И здесь ситуацию в отношениях супругов можно разделить на две составляющие. Во-первых, обвинения — это не причина, а язык отчаяния. Слова Аллы Борисовны – это не попытка разрушить брак, а крик о помощи и попытка перераспределения ответственности в условиях тотальной внешней ситуации вокруг пары. Публично обвиняя своего супруга, Пугачева совершает психологический маневр. Перекладывая инициативу на Максима*, она пытается отвести часть гнева от себя. Для внешнего мира это защита своего личного бренда, который она выстраивала десятилетиями. А для внутреннего мира пары это может быть бессознательной провокацией, проверкой на прочность. Мол, посмотри, какую цену мы из-за тебя платим, уверен ли ты в правильности сделанного выбора? И это даже не вопрос, а крик, вброшенный в пространство их общего большого стресса. Второй важный момент – это власть и роли в паре. В альянсе Пугачевой и Галкина* изначально наблюдался очень серьезный и заметный дисбаланс – икона и талантливый протеже. При этом ситуация с их отъездом из страны и последовавшими за этим обвинениями кардинально поменяла расклад сил. Тот, кто принимает ключевое решение (это Максим Галкин*), мгновенно становится ответственным за все происходящее. И в данном случае это колоссальное бремя. При этом тот, кто вынужден подчиниться решению (это Алла Борисовна), может чувствовать потерю контроля и власти, а для сильной личности, которой является Пугачева, это просто невыносимо. Так что ее обвинения – это попытка вернуть себе субъектность и заявить о том, что, мол, я не просто последовала за супругом, но я оцениваю его решение и несу миру не свою вину, а его.Кирилл ЛипскийПсихолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии
Развод Пугачевой и Галкина* может произойти в тот момент, когда их альянс окончательно перестанет быть взаимовыгодным, подчеркнул специалист.
«Пара может развестись, если стресс от внешних обстоятельств и внутренняя борьба за власть перевесят ту огромную выгоду (эмоциональную, социальную, финансовую), которую Пугачевой и Галкину* приносит их союз. Но такой сценарий тоже маловероятен. Полагаю, это практически невозможно, ведь сейчас супруги являются главным ресурсом друг друга «в изгнании». Разрушить этот союз означало бы остаться один на один с «враждебным миром», а это невыносимая борьба... Сейчас супруги находятся в эпицентре шторма, а их публичные заявления – это крики с тонущего корабля старой жизни. Но это может привести к разводу, только если они поймут, что быть заложниками друг друга для них невыносимее, чем остаться в одиночестве на чужом берегу, где они сейчас находятся. Пока же у них нет иного выбора, кроме как быть сообщниками. В этом и заключается вся трагическая ирония их положения», - отметил психолог.
