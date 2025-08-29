Маловероятно, что данные обвинения Пугачевой в адрес Галкина* сами по себе приведут к их разводу. Но эти обвинения являются мощнейшим симптомом и катализатором тех процессов, которые уже давно идут внутри системы под названием «брак Пугачева – Галкин*». Их отношения можно представить не как романтический союз двух людей, а как совместный проект, в котором у двух сильных личностей имеется свое творческое наследие, своя история, свой публичный образ, а также финансовые империи и огромная армия поклонников. И здесь ситуацию в отношениях супругов можно разделить на две составляющие. Во-первых, обвинения — это не причина, а язык отчаяния. Слова Аллы Борисовны – это не попытка разрушить брак, а крик о помощи и попытка перераспределения ответственности в условиях тотальной внешней ситуации вокруг пары. Публично обвиняя своего супруга, Пугачева совершает психологический маневр. Перекладывая инициативу на Максима*, она пытается отвести часть гнева от себя. Для внешнего мира это защита своего личного бренда, который она выстраивала десятилетиями. А для внутреннего мира пары это может быть бессознательной провокацией, проверкой на прочность. Мол, посмотри, какую цену мы из-за тебя платим, уверен ли ты в правильности сделанного выбора? И это даже не вопрос, а крик, вброшенный в пространство их общего большого стресса. Второй важный момент – это власть и роли в паре. В альянсе Пугачевой и Галкина* изначально наблюдался очень серьезный и заметный дисбаланс – икона и талантливый протеже. При этом ситуация с их отъездом из страны и последовавшими за этим обвинениями кардинально поменяла расклад сил. Тот, кто принимает ключевое решение (это Максим Галкин*), мгновенно становится ответственным за все происходящее. И в данном случае это колоссальное бремя. При этом тот, кто вынужден подчиниться решению (это Алла Борисовна), может чувствовать потерю контроля и власти, а для сильной личности, которой является Пугачева, это просто невыносимо. Так что ее обвинения – это попытка вернуть себе субъектность и заявить о том, что, мол, я не просто последовала за супругом, но я оцениваю его решение и несу миру не свою вину, а его.

Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии