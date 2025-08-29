«Ужасно выглядит»: Чеботина высказалась о конфузах Киркорова

Певица Люся Чеботина прокомментировала на премии инфлюенсеров от Voice падения певца Филиппа Киркорова на сцене. Она призналась, что очень испугалась за Филиппа Киркорова, когда стала свидетелем его одного из таких происшествий, передает «Звездач».

Падение произошло прямо на ее глазах, когда она находилась за кулисами перед своим выходом. Как уточнила певица, ее выступление было следующим в очереди. И когда Киркоров упал, Чеботина подумала: «Ну нет, ну как так?», призналась она.

«То недавно он себе обжег руку очень сильно и серьезно, что до сих пор заживает рана. Он мне показывал — это ужасно выглядит. Я представляю, какого уровня он артист, герой, что с такой раной продолжил свой сольный концерт и на следующий день провел еще один», — заявила певица.

Она передала Филиппу послание, заявив, что очень сильно его любит, гордится им и его уважает. Как отметила Чеботина, то, что делает Киркоров, — «единицы могут повторить». Также она назвала «сверхгероизмом» тот факт, что певец упал, а на следующий день уже опять выступал на сцене.

Чеботина утверждает, что подобные ситуации происходят из-за костюмов. Однажды ее платье из стекляруса порвалось, и осколки попали в обувь. Артистке пришлось продолжить выступать.