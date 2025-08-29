Путешествия за границу, покупки на миллионы: Роман Товстик до сих пор обеспечивает брошенную жену

ТВ Центр

Вот уже которую неделю длится скандал вокруг личной жизни популярного ведущего Дмитрия Диброва. Выяснилось, что его четвертая супруга Полина закрутила роман с соседом, другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Мужчина настолько увлекся сексапильной женой шоумена, что подал на развод с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей.

Товстик до сих пор обеспечивает брошенную жену
Уже очень многие "оттоптались" на этой теме. В Сети жалеют Елену и ругают на чем свет стоит Полину. Сама Товстик снялась в шоу Андрея Малахова, пожаловавшись на свое незавидное положение. Однако журналисты утверждают, что женщина кое-что недоговаривает. Так, "КП" утверждает, что Роман Товстик до сих пор содержит брошенную супругу и их детей.

В частности, именно бизнесмен оплачивает весь персонал (а это десять человек) в доме, который оформлен на Елену. Все эти люди постоянно проживают на территории дома Товстик на Рублевке. Из них семь нянь на пятерых детей (старшему сыну Андрею 18 лет) и домработница. Еще два водителя на постоянном обслуживании.

Помимо них, есть еще примерно пять наемных работников, которые занимаются облагораживанием территории.

Сама Елена, намекают журналисты, не особо обременена бытом. По некоторым данным, с июля 2024 по июль 2025 годов Товстик полгода прожила за границей. Кстати, у супругов имеется недвижимость в Турции, Италии и на Кипре. Все эти путешествия также спонсировал Роман Товстик.

А еще с начала года Елена потратила более 14 миллионов рублей на покупки в известном магазине премиальных товаров, а также на различные услуги красоты. Их тоже оплачивал и продолжает оплачивать неверный муж.

Интересно, что в том же интервью Малахову Елена Товстик не скрываясь рассказала, что в браке на многое закрывала глаза, не лезла в жизнь мужа, занималась собой и детьми, однако принять предательство семьи для нее оказалось невозможным.

"На самом деле, у нас такая была жизнь, что я никогда не слежу за его жизнью. Я всегда ему доверяю. То есть он живет свободной жизнью. Мозг ему не выношу, занимаюсь своими детьми, собой. На руках носит, все мне дает, и я никогда его не проверяла. У него была полная свобода. Я все могу принять, кроме ухода из семьи и предательства семьи. Могу на какие-то вещи закрыть глаза", - заявила Елена.