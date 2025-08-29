Товстик до сих пор обеспечивает брошенную жену

Вот уже которую неделю длится скандал вокруг личной жизни популярного ведущего Дмитрия Диброва. Выяснилось, что его четвертая супруга Полина закрутила роман с соседом, другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Мужчина настолько увлекся сексапильной женой шоумена, что подал на развод с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей.

© соцсети

Уже очень многие "оттоптались" на этой теме. В Сети жалеют Елену и ругают на чем свет стоит Полину. Сама Товстик снялась в шоу Андрея Малахова, пожаловавшись на свое незавидное положение. Однако журналисты утверждают, что женщина кое-что недоговаривает. Так, "КП" утверждает, что Роман Товстик до сих пор содержит брошенную супругу и их детей.

В частности, именно бизнесмен оплачивает весь персонал (а это десять человек) в доме, который оформлен на Елену. Все эти люди постоянно проживают на территории дома Товстик на Рублевке. Из них семь нянь на пятерых детей (старшему сыну Андрею 18 лет) и домработница. Еще два водителя на постоянном обслуживании.

Помимо них, есть еще примерно пять наемных работников, которые занимаются облагораживанием территории.

Сама Елена, намекают журналисты, не особо обременена бытом. По некоторым данным, с июля 2024 по июль 2025 годов Товстик полгода прожила за границей. Кстати, у супругов имеется недвижимость в Турции, Италии и на Кипре. Все эти путешествия также спонсировал Роман Товстик.

А еще с начала года Елена потратила более 14 миллионов рублей на покупки в известном магазине премиальных товаров, а также на различные услуги красоты. Их тоже оплачивал и продолжает оплачивать неверный муж.

Интересно, что в том же интервью Малахову Елена Товстик не скрываясь рассказала, что в браке на многое закрывала глаза, не лезла в жизнь мужа, занималась собой и детьми, однако принять предательство семьи для нее оказалось невозможным.