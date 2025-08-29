«Прости меня, моя любовь». Земфира* готова вернуться в Россию?

Казалось бы, умчала из России, перебралась во Францию – живи себе счастливо, пока твои соотечественники «мучаются в несвободной стране». Но нет – что-то пошло не так и на чужбине. Наверное, стало не хватать поклонников и прежних огромных гонораров, от которых оказалось очень сложно отвыкнуть. Читайте далее, чтобы узнать, как вчерашняя любимица россиян Земфира растеряла все то, что далось ей так тяжело. Или, может быть, наоборот – легко?

Путь Земфиры Рамазановой*, родившейся в Уфе 26 августа 1976 года, к музыкальному Олимпу был стремительным и ярким. Уже в пять лет малышка покоряла сердца зрителей местного телевидения, исполняя песню про червячка. Это был лишь первый шаг в большой мир музыки, который девочка осваивала со рвением. Еще одним ее увлечением стал баскетбол, в котором также карьера пошла ввысь: Земфира* стала капитаном юниорской сборной России. Увы, но после школы она окончательно выбрала искусство, поступив в Уфимское училище искусств.

Ее профессиональная карьера началась в ресторанах, где она выступала с аккомпаниатором-саксофонистом. После был опыт работы звукооператором на радиостанции «Европа плюс», где Земфира* стала активно записывать собственный материал. С помощью звукорежиссера Аркадия Мухтарова был создан демо-диск, который был передан через третьих лиц продюсеру «Мумий Тролль» Леониду Бурлакову – он и открыл для певицы столичный шоу-бизнес.

Так и вышло, что дебютный альбом, выпущенный в 1999 году при поддержке Ильи Лагутенко, мгновенно принес Земфире* всероссийскую известность. Фестивали, гастроли, выступления на «Нашествии» – казалось, вся страна была очарована ее голосом и текстами, которые попадали «в точку». А песня «Искала» из второго альбома, прозвучавшая в культовом фильме «Брат 2», и вовсе стала настоящим гимном поколения.

Однако, такая стремительная популярность имела и свою темную сторону. На концерте в Якутске произошла давка, в результате которой пострадало 19 человек. Земфира*, обвиняя организаторов в превышении квоты билетов, призналась в своем ощущении использованности и даже просила «отменить популярность».

После этого инцидента она взяла годичный перерыв, признавшись, что находилась на грани нервного срыва и даже потеряла желание выходить на сцену.

«Последние три-четыре концерта я играла с ненавистью. Ненавидела песни, колонки, публику, себя», – откровенно делилась она.

В результате этот непростой период не только наложил отпечаток на ее дальнейшее творчество, но и привел к распаду первого коллектива.

Тайна личной жизни и негласная поддержка

Отношения Земфиры* с режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой – еще одна страница, окутанная тайной и породившая множество слухов. Сотрудничество двух «див» началось в 2004 году с записи саундтрека к фильму «Богиня: Как я полюбила», а затем переросло в крепкую дружбу, граничащую с близкими отношениями.

Несмотря на то, что Рената была замужем и имела ребенка, их часто видели вместе, они трогательно поздравляли друг друга, и даже их совместный переезд в Париж в 2023 году породил волну обсуждений. Певица, комментируя слухи, заявляла:

«То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг».

Однако, в 2023 году произошел разлад. Подруги отписались друг от друга в соцсетях, что вызвало новые домыслы. Источники предполагали, что причиной стало различие в эмоциональных потребностях: Рената, как «эмоциональная, очень нежная женщина», нуждалась в большем внимании, в то время как Земфира*, по их словам, «сильно ушла в творчество».

Хотя в октябре 2024 года Рената Литвинова посетила концерт Земфиры* в Тбилиси, а затем их видели вместе в аэропорту, направляясь в Берлин, поклонники до сих пор спорят, удалось ли им полностью преодолеть разногласия.

Общественная позиция и ее последствия

Земфира* не раз демонстрировала свою гражданскую позицию, зачастую меняя ее, как перчатки. В 2005 году она выступала на слете движения «Наши», а в 2014-м поддержала украинцев, опубликовав на своем сайте песню группы «Океан Эльзы». Это привело к ее включению в «белый список» Украины, но спустя годы, в 2020-м, песня «Крым» «отправила» ее в базу украинского сайта «Миротворец»**.

Окончательно с российской аудиторией певица попрощалась в 2022 году, после того, как выступила против СВО и покинула Россию, обосновавшись во Франции. Ее песни исчезли из российских радиоэфиров, а сама она была внесена Минюстом в реестр иноагентов. Попытки обжаловать это решение не увенчались успехом, так как были выявлены источники иностранного финансирования.

Почему же россияне не простили Земфиру?*

Переезд Земфиры* во Францию, ее попытки убедить поклонников, что она «хорошо устроилась», и демонстрация благополучия на новом месте, казалось бы, должны были порадовать остатки поклонников. Однако, реальность оказалась более сложной. В отличие от других артистов, покинувших страну, Земфира* оказалась в ситуации, когда ее новая жизнь не нашла отклика ни у старой, ни у новой аудитории.

Более того, публичные слезы на концерте в Тбилиси, когда она подняла листок с названием родного города, стали для многих символом не столько тоски по родине, сколько осознания собственной изоляции. Это была не та Земфира*, которую знали и любили – непоколебимая, сильная, полная энергии. Вместо этого, многие увидели в ней человека, который, уйдя от прежней жизни, оказался не совсем готов к последствиям.

В итоге со всеми своими мытарствами и скандалами певица фактически разорвала связь с аудиторией. Ее попытки транслировать свою новую жизнь через соцсети, где она рассказывала об избавлении от аллергии и парижских буднях, так и не компенсировали отсутствие личного и живого общения с аудиторией. Ей так и не смогли просить хамства и предательства, и в итоге вчерашний кумир стала реальным символом отчуждения.

Многие помнят, как в период своей пиковой популярности Земфира* стала символом свободы, независимости и бунтарского духа. Ее тексты отражали чаяния и боли молодого поколения. Сейчас, в новой политической реальности, эти темы звучат иначе. И, как заметил основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр:

«Талантливая же певица. Мне почему-то кажется, что она, может быть, сейчас и сама-то сожалеет».

Эти слова отражают распространенное среди поклонников мнение: Земфира* потеряла не только свой российский рынок, но и часть своей творческой идентичности. Есть ли дорога назад, покажет время...

*Решением Минюста России внесена в реестр физлиц-иноагентов.

**Сайт «Миротворец» признан в России экстремистским и заблокирован.