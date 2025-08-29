Отмена выступлений и «пропаганда тупости»: куда пропал рэпер Элджей

Выступление рэпера Элджея (Алексей Узенюк) на фестивале челябинского хоккейного клуба «Трактор» отменили. News.ru рассказал, что известно о произошедшем и с какими еще проблемами столкнулся артист.

Отмена выступления в Челябинске

Узенюк должен был выступить на Traktor Winline Fest. Артист был объявлен первым хедлайнером фестиваля ХК «Трактор», однако, по сообщениям СМИ, музыкант не приедет, а основным хедлайнером станет Клава Кока.

Отметим, что приезд Элджея на фестиваль критиковался. Челябинский политолог и радиоведущий Евгений Маклаков возмутился приглашением артиста на мероприятие, назвав его «разрушителем мозгов».

«Его тексты — это инструкция по деградации. Его "культура" — это пропаганда тупости, извращений и наркотического состояния сознания. Почему "Трактор" — легендарный бренд, символ города — соглашается делить сцену с тем, кто разлагает то самое поколение, которое должно болеть за него?» — заявил Маклаков.

Кроме того, негативно выступление Узенюка восприняли и болельщики хоккейного клуба — они писали об этом в социальных сетях.

Проблемы со счетами

Весной этого года СМИ сообщили, что фирма Элджея понесла миллионные убытки — лейбл не смог выплатить налоги, в том числе и пени на 30 тысяч рублей. В результате счета фирмы заблокировали.

Речь идет об ООО «Сайонара бойз», которое занималось выпуском треков рэпера. Прибыль за 2021 год составила около 2,8 млн рублей и в дальнейшем сильно снизилась. В 2022 году компания заработала всего 161 тысячу рублей, в 2023 году — 380 тысяч рублей. Таким образом, доходы музыканта упали в восемь раз

Что Элджей говорил об СВО?

В 2024 году у Элджея возникли проблемы с выступлением в Новосибирске. Общественники потребовали отменить «Черника Music Fest». Активисты считали, что Узенюк и ряд исполнителей «занимают антивоенную позицию, пропагандируют употребление алкоголя и наркотиков, аморальный образ жизни».

Сам рэпер каких-либо заявлений о специальной военной операции на Украине не делал.

Что известно о личной жизни Элджея?

Элджей два года прожил в браке с телеведущей и блогером Настей Ивлеевой — в 2019 году они поженились, а в 2021 году развелись. По словам блогера, Алексей решил «выйти из зоны комфорта» ради творчества, и они решили пожить раздельно.

«Мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Все это длилось на протяжении месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!" Нет, это сложно, очень больно и тяжело», — заявляла она.

В июле прошлого года Элджей поделился видео ночной прогулки с возможной новой возлюбленной: молодые люди катались на трицикле. Фанаты опознали в ней рэпера, участницу лейбла «Газгольдер» Аникv (настоящее имя — Анна Онанова).

Также Узенюк опубликовал снимки с певицей — на кадрах он обнимал ее. К публикации артист добавил эмодзи в виде сердца. Некоторые фанаты сочли Онанову чем-то похожей на Ивлееву.