Пугачева винит Галкина* в том, что она уехала из России

Певица Алла Пугачева винит своего супруга, комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в том, что ей пришлось уехать из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи.

По словам собеседника канала, несмотря на «гармонию» в социальных сетях, Примадонна неоднократно указывала супругу на его ответственность во всем происходящем в их семье. Певица хотела, чтобы дети учились в России, однако это стало физически невозможно — возвращение нереально из-за внимания прессы, критики соотечественников и возможного задержания Галкина*.

Вместе с тем замок в деревне Грязи пара решила приберечь — его пытались продать в течение нескольких лет. Часть сбережений Пугачевой уходит на оплату персонала, который следит за особняком: в месяц на это требуется около 500 тысяч рублей.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе с Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. В 2024 году СМИ сообщали, что Примадонна приезжала в Москву, чтобы договориться о снятии с супруга статуса иноагента.

