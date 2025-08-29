Дибров прокомментировал слухи о запое

Дмитрий и Полина Дибровы подали на развод. Четвертая жена популярного ведущего увлеклась соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Ради эффектной Полины мужчина даже подал на развод с женой Еленой, родившей ему шестерых детей.

Общественность которую неделю муссирует эту историю. Шумиха подогревается высказываниями защитницы Елены Кати Гордон, откровениями самой брошенной супруги Товстика, давшей большое интервью Андрею Малахову. Полина Диброва также высказывается на громкую тему, интригуя заявлениями, что она одна знает "правду". Роман и вовсе снял видео из больничной палаты, пожаловавшись, что брошенная супруга в пылу эмоций сломала ему ногу в двух местах.

Молчит только Дмитрий Дибров. В Сети ходят слухи, будто шоумен сражен наповал и просто не в состоянии ничего комментировать. В итоге телеведущий решил внести ясность. Практически каждую ночь он проводит прямые эфиры, в которых затрагивает самые разные темы. По его словам, это его мобилизовывает. Дибров не скрывает, что переживает "не самые веселые" времена.

"Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Герментология в этих всех Сетях: что Дибров в запое, что он пьет каждый вечер. Господа! Я каждый будний вечер в прямом эфире. Видите, какая здесь есть польза? Она заставляет мобилизовываться. А завтра у меня целых три съемки за день. Я приду на Первый канал абсолютно натренированным за лето. Я приду туда не отдохнувшим, а мобилизованным", - заявил шоумен.

Теперь интернет-пользователи гадают, в какой программе "первой кнопки" намерен принять участие Дмитрий Дибров. Некоторые подозревают, что шоумен может появиться в студии Дмитрия Борисова "Пусть говорят" - прямого конкурента Андрея Малахова.