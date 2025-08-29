Возвращение в Россию, суды и слова об СВО: как живет Цекало

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин вернулся в Москву. Портал News.ru узнал, как сейчас живет продюсер.

Как отмечается, бывшая его супруга Виктория Галушка требует алименты с него на двух несовершеннолетних детей — 17-летнюю Александру и 13-летнего Михаила. Суд отклонил иск из-за неправильного определения подсудности. Виктория и Александр Цекало были женаты на протяжении десяти лет. Они не распространялись о своем браке и последующем разводе. После разрыва отношений Виктория вернула свою девичью фамилию.

Также сообщается, что в начале августа Александр Цекало вернулся из США для съемок сериала «Джайв» с Антоном Васильевым. Его заметили в Москве с супругой Дариной Эрвин.

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Цекало, покинувший Россию после начала СВО, не поддерживает ни спецоперацию, ни политический курс страны. Он планирует проверить использование госбюджета кинокомпанией «Среда». Телевизионный критик Александр Горбунов отметил, что Цекало не делал антироссийских заявлений и не критиковал спецоперацию.

В мае 2025 года Цекало и Эрвин прилетели в Россию на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В кулуарах поползли слухи, что Цекало нацелился строить карьеру своей жены в российском кино и прощупывает почву. Почти сразу после награждения пара вернулась в США.