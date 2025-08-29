Российские приставы начали процесс изъятия имущества Макса Покровского* (признан иноагентом на территории РФ), который не платит налоги в РФ. На музыканта из «Ногу свело» подали в суд из-за долга перед ФНС. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, уехавший музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов, задолженность висит еще с апреля. Сейчас ФНС и приставы пытаются найти активы Покровского*, чтобы их арестовать и в дальнейшем изъять.

Отмечается, что артист переписал всю недвижимость на жену. При этом ее все равно могут изъять. Через суд приставы и налоговая будут доказывать, что имущество переписано на другое лицо с целью ухода от ареста или выплат.

*признан иноагентом на территории РФ