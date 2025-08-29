Айза-Лилуна Ай прокомментировала расставание Гуфа с невестой

Накануне невеста Гуфа объявила о разрыве с музыкантом, отметив, что совместная жизнь оказалась непростой, но и прекрасной одновременно. Позже артист подтвердил нам, что они с Разият Салаховой решили завершить отношения. Мимо этой новости не смогла пройти бывшая жена рэпера — Айза-Лилуна Ай.

© Соцсети

В своём телеграм-канале блогер призналась, что расстроена таким решением влюблённых.

«Знаю, что вам всем интересно про расставание Лёхи с Раей. Я, конечно, всё знаю. Я расстроилась. Общаюсь с обоими. Люблю их обоих. Но не хочу комментировать. Думаю, они сами знают, как им быть», — написала Айза.

К слову, Лилуна и Разият успели подружиться. Более того, Салахова предлагала певице сыграть свадьбы в один день. Весной они с Гуфом спровоцировали слухи о тайной свадьбе, но девушка опровергла новость и заявила, что свадьбы в обозримом будущем не будет.