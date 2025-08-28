Невеста Гуфа объявила о расставании с рэпером

Невеста рэпера Гуфа Разият Салахова объявила об их расставании. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Спасибо всем, кто верил в нас. Но иногда так бывает — люди не сходятся, или что-то мешает им быть вместе. Сейчас я пишу этот пост с болью в сердце и с благодарностью за все, что мне подарил этот человек. У нас были замечательные и интересные дни. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но все в этой жизни подходит к концу, завершая определенный этап», — написала Салахова.

Официальную причину расставания с рэпером она не сообщила.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает возлюбленную.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью. Первая жена поддерживает хорошие отношения с певцом, а вторая — нет.