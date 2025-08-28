Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры

Звезда «Универа» вышла на связь в телеграм-канале с откровением. У Анны Хилькевич, как выяснилось, был неудачный опыт, связанный с «уколами красоты». По её словам, однажды она доверилась знакомой и попробовала ввести под глаза филлеры, чтобы убрать синяки и впадины.

«Первые несколько дней результат был "вау". Но через неделю [эффект] исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. Теперь при определенном освещении заметны бугорки», — рассказала многодетная мама и для наглядности прикрепила фото.

© Соцсети

Звезда смело заявила, что не рекомендует никому колоть филлеры. По её словам, сейчас даже косметологи поняли, что поддерживать красоту можно более безопасными методами: через питание кожи, аппаратные процедуры, качественный уход, а также спорт и заботу о ментальном здоровье.