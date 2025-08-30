Цекало раскрыл правду о бывшей жене

Продюсера Александра Цекало возмутило решение бывшей жены Виктории Галушки взыскать с него через суд алименты на несовершеннолетних детей. Он заявил, что его экс-избранница является гражданкой Украины, которая вместе с сыном и дочерью сбежала из России в 2022 году.

Как подчеркнул Цекало, родная сестра экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой вернулась в Москву только ради денег. В частности, Галушка продала дом на Рублевке, который продюсер оставил 17-летней дочери Александре и 13-летнему сыну Михаилу.

«Все алименты исправно оплачиваются... Дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине. Какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьезным стрессом для их психики», - заявил Цекало в беседе с Super.ru.

Алекандр также пожаловался, что Галушка не дает видеться с детьми, хотя в его с Дариной Эрвин доме все готово для проживания наследников.

«Я остаюсь любящим отцом... У них есть свои комнаты и все необходимое… Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом», - сказал продюсер.

Напомним, Александр Цекало и Виктория Галушка поженились в 2008 году. Через 10 лет из брак распался. В Сети появились слухи, что продюсер якобы заплатил бывшей жене деньги, чтобы она отказалась от его фамилии и вернула девичью. Уже несколько лет Цекало проживает в США, он женат на художнице Дарине Эрвин.

Ранее сообщалось, что в начале августа Александр Цекало вместе с молодой женой прилетел в Россию и спровоцировал слухи, что будет снимать Дарину Эрвин в сериале «Джайв».