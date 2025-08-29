Дочь Оксаны Самойловой захотела сломать нос ради пластики

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что дочь Ариела хотела сломать себе нос, чтобы сделать ринопластику. Этим фактом она поделилась в беседе с «Звездач».

© Соцсети

По словам Самойловой, о желании сделать ринопластику Ариела стала говорить с 12-ти лет.

«Она говорит: "Может мне сломать нос, чтобы мы могли сделать ринопластику". Я говорю: "Не, Ари, потерпи до 18-ти". Но это факт, она будет это делать, я уже с этим смирилась», — рассказала блогер.

На вопрос о том, планирует ли Ариела возвращаться в публичное пространство, Самойлова ответила отрицательно.

«Она по-прежнему уверена в том, что ей это не нужно, не интересно. Она хочет жить черно-белую жизнь, чтобы ее никто не знал, никто не видел и никто не узнавал», — поделилась жена Джигана.

При этом средняя дочь пары Лея наоборот мечтает о популярности и уже активно готовиться к своим первым съемкам в кино, отметила Самойлова.