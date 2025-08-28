Третья жена Цекало подала на него в суд

Виктория Галушка, третья супруга продюсера и актера Александра Цекало, подала иск о взыскании алиментов на содержание их двоих несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Согласно материалам дела, заявление, в котором Цекало указан ответчиком, было зарегистрировано в конце июля.

Вместе с тем, пояснили журналисты, в начале августа суд принял решение оставить иск без движения. Причиной стали формальные недочеты в поданных документах.

Раскрыта причина, по которой Цекало вернулся в РФ

По мнению экспертов, устранение ошибок позволит повторно обратиться в суд с этими же требованиями.

Ранее сообщалось, что Цекало тайно вернулся в Россию. Его заметили на красной дорожке премии ХII Премии АПКиТ. Заметно похудевший 64-летний продюсер вышел в люди в черном пиджаке и широких брюках.