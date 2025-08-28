Бывший Хлои Кардашьян женится на дочери правителя Дубая

30-летняя принцесса Махра, дочь шейха Дубая, выходит замуж за американского рэпера French Montana. Карим Харбуш сделал девушке предложение.

© Passion.ru

Подробности приводит Daily Mail.

Представитель 40-летнего рэпера подтвердил, что сделал предложение в июне этого года. Обе стороны с нетерпением ждут свадьбу, но дата пока не определена.

Для обоих этот брак станет вторым. Год назад Махра объявила в соцсетях о разводе и сообщила об изменах супруга. Женщина трижды написала фразу «развожусь с тобой», что используется в мусульманских странах для мгновенного развода и обычно произносится мужчинами.

Осенью 2024 года принцессу заметили с рэпером. Она пришла на Неделю моды в Париже поддержать музыканта, вышедшего на подиум. Как раз во время мероприятия он сделал девушке предложение.

Артист был женат, у него есть сын, которому 16 лет. Недолгое время рэпер встречался с Хлои Кардашьян.

Ранее режиссер Александр Златопольский сделал предложение ведущей Анфисе Чеховой. Она рассказала, что свадьба состоится не зимой, а ближе к весне или лету 2026 года.