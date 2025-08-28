Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе право вдовы Александра Градского Марины на его наследство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Иск против Градской подал сын певца Даниил, он просил признать ее недостойным наследником и исключить ее из числа наследников. Он считает, что брак между его отцом и Мариной был заключен без намерения создать семью и женщина просто хотела получить свою долю наследства.

Суд первой инстанции оставил без удовлетворения иск Даниила Градского, поскольку не получил доказательств совершения вдовой противоправных действий против истца, покойного мужа или против осуществления его последней воли. Апелляционный суд также оставил решение без изменения.