Год после развода. Что изменилось в жизни Алсу?

Певица Алсу находится в активном поиске, но пока нового возлюбленного не встретила, заявила светская львица Анна Калашникова. Она раскрыла подробности личной жизни исполнительницы через год после развода с бизнесменом Яном Абрамовым в беседе с сайтом «Страсти».

«В окружении друзей говорят, что она вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на какие-то ужины, мероприятия. Вот день рождения у нее был — полный девичник. Насколько я знаю, она делала ужин для друзей, но официально был день рождения, где одни девочки», — рассказала Калашникова, добавив, что по ее мнению, у певицы на данный момент нет избранника.

Светская львица также добавила, что на сегодняшний день Алсу делает «упор на карьеру».

«Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает. Это груз непростой», — заявила артистка.

В августе прошлого года певица Алсу рассталась с предпринимателем Яном Абрамовым. Артистка рассказала, как себя чувствует спустя год после развода.

Исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что нашла свое счастье. По ее мнению, это состояние не должно зависеть от кого-либо — его нужно развивать самостоятельно внутри себя.

«Мы должны его культивировать у себя в сердце, в душе… Моё счастье на сегодняшний момент ни от чего не зависит. Я просто счастлива. И всё», — рассказала знаменитость Telegram-каналу TRENDLAB.

Алсу также добавила, что важно делиться счастьем с окружающими и стремиться его приумножать.

Певица Алсу, пережившая развод с бизнесменом Яном Абрамовым год назад, поделилась своими представлениями об идеальном партнере. В откровенном интервью, данном на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025», 42-летняя артистка призналась, что находится в активном поиске.

Несмотря на разрыв, Алсу и Ян Абрамов продолжают совместно воспитывать троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

В интервью 7Дней.ru певица заявила, что предпочитает доверять интуиции, а не заранее придуманному образу.

«Мы все можем себе представлять какого-то идеального неземного человека, но в итоге это может быть совсем другой. И ты полюбишь его совершенно не за эти качества, которые ты представляла», – пояснила Алсу.

По словам исполнительницы хита «Зимний сон», её избранник должен быть, прежде всего, «настоящим мужчиной», обладающим множеством достоинств. Однако ключевым фактором остается та самая «искра», необъяснимое чувство, которое должно «ёкнуть в сердце».

Алсу не скрывает, что пользуется вниманием мужчин и ходит на свидания.

«По свиданиям хожу, но пока моё сердце свободно. Поэтому делайте выводы», – добавила певица, подчеркнув, что пока просто наслаждается жизнью и ухаживаниями.

Алсу дала понять, что не торопится связывать себя новыми отношениями и ждёт, когда встретит того самого, кто затронет её сердце.

Певица Алсу подняла ценник за свои выступления после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, до развода концерты Алсу стоили два миллиона рублей. Теперь же, помимо оплаты 5 миллионов рублей за выступление, певице придется оплатить перелет бизнес-классом и предоставить люксовый автомобиль типа Mercedes-Maybach. Водитель при этом должен быть исключительно мужчиной с опытом вождения. Помимо этого, артистка просит забронировать ей один номер люкс и один номер в том е отеле ее охраннику.

42-летняя певица Алсу закрывает свое концертное агентство. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, речь идет о компании ООО «Эксклюзив Арт». Отмечается, что в 2023 году компания ушла в убыток. Он составил 2,7 млн рублей. Также у бизнеса нашли долг по налогам в 13 тыс. рублей.

«Звездач» пишет, что у компании заблокированы счета. Организация находится на этапе ликвидации.

