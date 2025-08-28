Мария Погребняк показала, как она покоряла своего будущего мужа

Мария Погребняк состоит в счастливом браке с предпринимателем Игорем Головинским. В прошлом году блогерша подарила избраннику сына — для нее этот ребенок стал уже четвертым. Также у бизнесвумен есть трое старших наследников от футболиста Павла Погребняка.

© Соцсети

Сегодня Мария вышла на связь с неожиданным откровением о знакомстве с Игорем. Дизайнер поведала, как завоевала сердце своего нынешнего избранника. Знаменитость опубликовала в блоге короткий ролик, на котором она оседлала на коня и умчалась покорять будущий объект обожания — в лучших традициях рыцарства.

«Вот так, галопом я прискакала в жизнь Игоря. Именно в этот день, через час, он познакомится с девушкой, после которой его жизнь никогда не будет прежней», — рассказала Погребняк, предаваясь ностальгии.

