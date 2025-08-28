Галкина* заподозрили в пагубной зависимости

После отъезда из России карьера некогда успешного юмориста и телеведущего Максима Галкина, ставшего иноагентом, пошла под откос. А в последнее время супруга Примадонны и вовсе стали подозревать в злоупотреблении спиртным. Кто виноват в происходящем, и как теперь артист зарабатывает на жизнь — читайте в нашей статье.

© соцсети

Муки совести

Пользователи Сети отмечают: принятое три года назад решение об отъезде из России вышло Галкину боком. Заграничная аудитория не смогла оценить по достоинству его талант, а шутки про бывшую родину перестали смешить практически сразу.

Максим Галкин* попал в скандал

Сам юморист смело заявлял: у него «все хорошо», однако его поступки говорят сами за себя. Осознав плачевность своего положения, он начал метаться как загнанный зверь. С каждым разом его шутки становились все агрессивнее, а публика — избирательнее.

А недавно поклонники и вовсе заподозрили Галкина в пристрастии к крепким напиткам. Вычислить артиста оказалось просто: в личном блоге он без стеснения выходил в прямой эфир со стаканом горячительного.

Фанаты уверены: так проще заставить голос разума, твердящий о неверном выборе, замолчать хоть на непродолжительное время.

Психолог Сергей Костеренко поддержал мнение пользователей Сети. Мужчина отметил, что пить сбежавший из России шоумен начал по причине собственной нереализованности.

За три года Галкин смог бы кратно увеличить свой успех на Родине, но он выбрал путь предателя и беглеца.

Эксперт подчеркнул, что за границей даже любимое творчество не приносит юмористу удовлетворения.

«Алкоголь притупляет оценочный центр в мозге. Человек выпивает и перестает к себе относиться со скепсисом. Для этого люди пьют», — пояснил психолог.

Костеренко добавил, что вряд ли публика переживает за здоровье артиста, скорее всего, люди просто обращают внимание на то, до чего порой доводит алчность и предательство самого дорогого, что есть у человека.

Попытки заработать

Алла Пугачева после отъезда из России некоторое время хранила молчание, а затем выступила против родной страны. Она назвала супруга порядочным человеком, а бывших соотечественников — холопами и рабами.

Оказавшись за границей, артистка быстро собрала вокруг себя компанию друзей-русофобов. Однако заработать больших денег не вышло.

В соцсетях Галкин напомнил фанатам о своем прошлом пародиста

Так все хлопоты по обеспечению семьи взял на себя Максим Галкин. Его шутки про русских и Россию сначала веселили зарубежных зрителей, а потом стали надоедать. Несмотря на это, репертуар горе-звезды остаётся неизменным уже более двух лет.

Последствия своих выступлений юморист осознал не сразу. Именно поэтому сейчас он запрещает видеосъёмку на концертах.

Смотря на то, как низко пал артист, даже самые преданные поклонники стали от него отворачиваться.

Сотрудничество под вопросом

Получил по заслугам юморист и от властей Арабских Эмиратов. Во время очередного концерта Галкин выкрикнул националистический лозунг. За это его оштрафовали на 100 тысяч дирхам, в пересчёте примерно два с половиной миллиона рублей. После этого шоумен перестал шутить в Эмиратах, а затем и вовсе вычеркнул страну из своего гастрольного тура.

Скандальные выходки иноагента Галкина поставили под вопрос возможность сотрудничества с ним для многих организаторов. Они боятся, что концерт оскандалившегося артиста может выйти из-под контроля, и тогда огромных штрафов и потери репутации не избежать.

За чей счет банкет?

В начале 2025 года оказалось, что аудитория европейских стран не готова больше принимать артиста с распростёртыми объятиями.

В соцсетях русскоязычные немцы отметили, что на концерт Галкина идут преимущественно украинские беженцы, получающие пособия из бюджета Германии. Таким образом, доход беглого юмориста строится из налогов самих немцев.

А вот в Казахстане и Франции выступления мужа Примадонны и вовсе отменили. О причинах, как и о возможной дате переноса, ничего не сообщалось.

Глядя на безуспешные попытки мужа хоть что-то заработать, Алла Пугачева решила взять ситуацию в свои руки. Петь знаменитость, разумеется, не пошла. Зато выпустила новый альбом со старыми хитами. В Сети его уже окрестили самым провальным за всю многолетнюю карьеру певицы.

Не в себе

После начала палестино-израильского конфликта обосновавшиеся на Земле обетованной Галкин и Пугачева поспешили сменить место жительства. Вместе с детьми пара улетела на Кипр, откуда стала активно поддерживать свою вторую Родину.

В связи с этим поклонники юмориста обвинили его в проблемах с восприятием окружающей обстановки. Однако есть и те, кто уверен: Галкину трудно признать свои ошибки, поэтому он старается сохранять «хорошую мину при плохой игре».

Пытаясь быть экспертом в вопросах войны и мира, отмечают специалисты, артист затянул себя в пучину проблем и раздумий о жизни, которые привели к появлению алкогольной зависимости и снижению популярности.

* — признан Министерством юстиции России иноагентом