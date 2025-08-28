В Европе отменили все выступления украинского пропагандиста Невзорова*

В Евросоюзе отменили все выступления журналиста, украинского пропагандиста Александра Невзорова* (признан участником экстремистского объединения, внесен в перечень экстремистов и террористов, а Минюстом РФ объявлен иностранным агентом). Об этом сообщает «Абзац».

По словам Невзорова*, отменены его лекция в Амстердаме и презентация книги в Милане и Берлине. Журналист утверждает, что на этом настояли органы безопасности Евросоюза. Причины решения не раскрываются.

Ранее Невзоров* в одном из интервью заявил, что спецслужбы Евросоюза якобы приставили к нему свою государственную охрану. Украинский пропагандист утверждает, что вынужден за два часа согласовывать выход из дома, а по городу передвигаться на заднем сиденье полицейской машины.

