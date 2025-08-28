Продюсер прокомментировал скандальное поведение Макаревича*

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что встреча лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России) с поклонниками провалилась, и объяснил это «токсичностью» музыканта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Рудченко отметил, что на встречу с Макаревичем* в Батуми почти никто не пришел. По мнению продюсера, взгляды артиста могли оттолкнуть многих его поклонников.

«Макаревич* подорвал репутацию своими антироссийски настроенными высказываниями и словами в поддержку Украины. <…> Макаревич* уже стал токсичным элементом, уже неинтересным с точки зрения артиста. Его любят за былую славу», - заключил продюсер.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить решение Минюста РФ, но суд отклонил его иск. В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

* признан иноагентом в России.