Алла Михеева возвращается на ТВ

Актриса Алла Михеева возвращается к работе на телевидении. Как сообщает Starhit, она будет вести шоу о путешествиях «Запретная Индия» на телеканале «Пятница!».

Михеева долгое время выла соведущей шоу «Вечерний Ургант», которое закрылось больше трех лет назад. Звезда рубрики «Острый репортаж» исчезла с телеэкранов вместе с ним. Однако теперь артистка возвращается на телеэкраны в роли полноценной ведущей.

«Я давно мечтала о трэвел-шоу, но даже не представляла, что первой страной окажется Индия — яркая, таинственная, местами запретная. В этом проекте для меня важно показать всю многогранность этой страны, глубину ее души, развеять стереотипы и запечатлеть другую сторону жизни людей», — заявила Михеева.

В проекте зрителям открою колорит Индии, где бедные трущобные районы соседствуют с особняками, а традиции совмещаются с современными технологиями. Алле даже удалось встретиться с продюсером из Болливуда и получить приглашение на съемки.

Партнером Михеевой в «Запретной Индии» будет итальянский блогер Лоренцо Баньяти. Он практически без акцента говорит по-русски и в прошлом году дебютировал как ведущий в «Запретном Китае».